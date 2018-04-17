موجة غبار.. تعليق الدراسة في الرياض ومناطق سعودية

أعلنت إدارات التعليم في #الرياض و #القصيم والزلفي والغاط والمجمعة والخرج، وشقراء والأفلاج ورماح وثادق والمزاحمية وحريملاء و #الدرعية وضرما، والبكيرية، والمذنب، والحريق، وحوطة بني تميم، والقويعية، والدوادمي، تعليق الدراسة، الثلاثاء، بسبب موجة غبار تضرب المملكة العربية #السعودية وتحد من الرؤية.

وتشهد العاصمة الرياض ومناطق سعودية أخرى رياحا مثيرة للاتربة والغبار، تسببت في تعليق الدارسة في المدارس وبعض الجامعات، الثلاثاء، خوفاً على سلامة الجميع.

وحذرت #الهيئة_العامة_للأرصاد وحماية البيئة من أن هذه الرياح تحد من مدى الرؤية الافقية لاقل من 100 متر، وسوف تستمر حتى الساعة الثانية صباحاً الثلاثاء .

وأعلنت جامعة الإمام وجامعة المجمعة وجامعة شقراء عن تعليق الدراسة، الثلاثاء، بسبب الحالة الجوية السيئة، نقلا عن صحيفة "الرياض" السعودية.

ووجه مدير عام تعليم الرياض بتعليق الدراسة، الثلاثاء، في كافة مدارس العاصمة الرياض، ومحافظات رماح وثادق والمزاحمية وحريملاء والدرعية وضرما.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، علي الغامدي، أن تعليق الدراسة جاء نظراً لصدور تحذير من هيئة الأرصاد عن حالة الطقس.

كما وجه المدير العام بمنطقة القصيم بتعليق الدراسة، الثلاثاء، بكافة مدارس الإدارة العامة لتعليم القصيم، نظرًا للحالة الجوية والمناخية الحالية، والآثار المترتبة على ذلك.

وقرر مدير تعليم الزلفي، محمد الطريقي، بتعليق الدراسة بسبب أحوال الطقس.

وطلب مدير التعليم في محافظة #المجمعة، من كافة مدارس البنبن والبنات إيقاف الدراسة الثلاثاء، استجابة لتحذير هيئة الأرصاد.

وأمر مدير التعليم في الخرج بتعليق الدراسة، الثلاثاء، لذات السبب.