"الصياد" المدعي على وزارة التعليم.. يتهمها بالمماطلة

كشف السعودي محمد حمدان تفاصيل جديدة عن القضية التي رفعها ضد #وزارة_التعليم_السعودية، متهماً إياها بالمماطلة في رفع الضرر عنه، وإزالة صورته من كتاب "لغتي" للصف السادس الابتدائي، بعد أن استخدمت صورته الشخصية بغير وجه حق. وأكد أن استمرار وجود صورته في الكتاب يشكّل "تشويهاً له ولسمعته وإيذاء لأبنائه".

وأكد أن المحكمة بديوان المظالم قد وجهت في جلسة أمس الاثنين المدعى عليها، أي وزارة التعليم، بضرورة الرد موضوعياً على اللائحة المقدمة لها، وتم تحديد يوم 14 شعبان 1439هـ موعدا لردها.

وقال حمدان: "ما أتمناه هو عدم طلب مهلة جديدة من قبل ممثلي وزارة التعليم.. في كل جلسة يحضر ممثل جديد عن وزارة التعليم ويقوم فقط بطلب مهلة جديدة إضافية".

وعبّر حمدان في حديث لـ"العربية.نت" عن استغرابه من "المماطلة الواضحة دون مبرر"، مشيراً إلى الجلسات التي "تتأجل كل حين ولوقت طويل، دون أخذ أي إجراء فوري لرفع الضرر، مع أن القضية واضحة"، خاصة بوجود المرسوم الملكي الذي يمنع الضرر بسمعة الأشخاص والمساس بكرامتهم وحرياتهم.

وقال: "لقد تقدمت للمحكمة بالمرسوم الملكي رقم م / 32 الصادر بتاريخ 3 / 9 / 1421 هـ الذي يوضح نظام المطبوعات والنشر، وعليه قررت الدائرة قبول الدعوى، ورد خطاب وزارة التعليم الذي طالبت فيه ديوان المظالم برد الدعوى لعدم الاختصاص، كما تم إرفاق أصل الصورة وإثباتها في محضر الجلسة".

وكان محمد حمدان قد توجّه إلى المحكمة الإدارية التابعة لديوان المظالم، ورفع قضية ضد وزارة التعليم بعد أن فوجئ بصورته موجودة في كتاب "لغتي" للصف السادس الابتدائي، مطالباً في لائحة الدعوى بإدانة الوزارة لانتهاك حقوقه الفكرية وتشويه سمعته، وبإجبارها على سحب المنهج المتضمن صورته فوراً، والاعتذار له رسمياً، إضافة إلى تعويضه مادياً نظير ما لحق به من ضرر معنوي ونفسي، ومحاسبة المتسببين بذلك.

وكانت القصة قد بدأت عندما أبلغه أصدقاؤه عن وجود صورته في منهج "لغتي" للصف السادس الابتدائي، ضمن صفحة تتحدث عن #الصيد_الجائر، وفي درس توعوي ينتقد سلوك البعض في الصيد ضمن المحميات.