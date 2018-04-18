السعودية.. تفاصيل العرض الخاص لأول فيلم سينمائي اليوم

أنهى مركز الملك عبدالله المالي بالرياض تجهيزاته لافتتاح أول صالة سينمائية اليوم بعرض فيلم Black Panther "النمر الأسود" في الساعة التاسعة مساء، وسيشهد الحفل حضورا مقتضبا عبر دعوات خاصة.

وأعلنت شركة الترفيه للتطوير والاستثمار، والتي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، افتتاح أول دار سينما في المملكة هذا الأسبوع، بالشراكة مع شركة «أي إم سي إنترتينمنت» بالمجمع السينمائي الحديث في مركز الملك عبدالله المالي، بحضور عدد من الشخصيات المهتمة محلياً وعالمياً.

ومن المقرر أن يكون الافتتاح الرسمي للجمهور في أيار/مايو المقبل، مع طرح خدمة شراء التذاكر واختيار أوقات العرض من خلال نظام متطور عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة. ومن المزمع افتتاح ثلاث شاشات عرض إضافية في الربع الثالث من عام 2018 في مركز الملك عبدالله المالي، وذلك كخطوة تعكس بداية الشراكة، والتي من المتوقع أن تشهد افتتاح 40 مجمعاً سينمائياً تابعاً لشركة أي إم سي في مناطق المملكة المختلفة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وسيعزز هذا الإنجاز من دعم الشراكة بين شركتي الترفيه للتطوير والاستثمار وأي إم سي إنترتينمنت، كأحد الأهداف الرئيسية ضمن المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تطوير قطاع الترفيه وتنميته. كما تعتزم شركة الترفيه استثمار 10 بلايين ريال سعودي في تطوير وإنشاء المشاريع الترفيهية في المملكة بحلول العام 2030.

يذكر أن الشركتين ستستضيفان سلسلة من عروض الأفلام بدعوات خاصة خلال نيسان/إبريل، إذ إن الافتتاح الرسمي للجمهور سيكون أيار/مايو المقبل.