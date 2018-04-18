الملك سلمان ومسؤول بالفاتيكان يشددان على نبذ الإرهاب

استقبل خادم الحرمين الشريفين، #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان، الكاردينال، جان لويس توران، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية دور أتباع الأديان والثقافات في نبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.

كما حضر اللقاء، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ووزير الخارجية، عادل الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، تميم بن عبدالعزيز السالم.