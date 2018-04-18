شاهد.. "الباحة" تكتسي بالبياض

اكتست مدينة الباحة ومنتزه غابة رغدان وجبال محافظة بني حسن والقرى التابعة لها بالبياض، اليوم، عقب تساقط كميات كبيرة من البرد، مصحوبة بأمطار غزيرة، شملت مدينة الباحة ومحافظات بني حسن والمندق والقرى والمخواة وبلجرشي والمخواة وعقبة الملك فهد بالباحة.

كما تساقطت الأمطار على مراكز بيضان وبني ضبيان ودوس وبني عدوان وهوران والجوة وبني كبير، والرهوة وبني سار والاطاولة وقرن ظبي، وعدد من القرى والمواقع السياحة، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

ودفعت تلك الأجواء العديد من المواطنين من الشباب والعائلات للخروج والاستمتاع بأجواء جميلة ومعتدلة ومشاهدة قمم الجبال وسفوحها التي توشحت بالبياض، فيما أعطت شلالات المياه الجارية من قمم الجبال لتصب في بطون الأودية منظراً أخاذاً زاد من جمال طبيعة منطقة الباحة.