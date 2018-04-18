صور وفيديو.. ليلة استثنائية لعشاق السينما السعودية

في ليلة استثنائية مع الفن عاشتها العاصمة #السعودية الرياض، دشن وزير الإعلام عواد العواد ومسؤولو شركة AMC انطلاقة #السينما رسمياً بحضور رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع رضا الحيدر. يأتي ذلك فيما أجرت وزارة الثقافة تعديلاً يقضي بفتح أبواب السينما للجمهور بداية من غد الخميس بدلاً من الموعد المقرر بعد أسبوع.

وبدت الأجواء منذ وقت مبكر غير عادية ومبتهجة بالحدث الكبير بداية من #السجادة_الحمراء في ردهة مركز الملك عبدالله المالي ومشاركة فرقة "الجاز" pease tone التي أضفت موسيقاها أبعادا ترفيهية للضيوف الذين توافدوا في وقت مبكر.

كما شهد المكان تنظيما عالي المستوى بداية مع توافد المدعوين لحضور المناسبة كون #العرض_الأول مخصصاً للشخصيات الرسمية والمختصين في #الفن_السابع.

وعلمت "العربية.نت" من مصادر مختلفة أن شركة "AMC " ستبدأ فور نهاية العرض بتجهيز المكان لبدء استقبال الجمهور ويستغرق الأمر فترة قد تصل إلى 10 أيام، فيما سيتم تجهيز صناديق البيع والإعلان عن بيع التذاكر إلكترونياً في وقت لاحق.

وفي خضم الاحتفاء بالحدث تجري التجهيزات في صالات أخرى لتدشينها فور بدء العروض التجارية وسيحتوي المراكز على مواقع للخدمات اللوجستية للجمهور.