السينما تعود للسعودية اليوم بعد انقطاع 40 عاماً

بعد غياب لنحو قرابة 40 عاماً، تعود صالات السينما من جديد إلى #السعودية اليوم الأربعاء.

وسيكون السعوديون على موعد مع أول عرض سينمائي اليوم في الرياض بعد إقرار المملكة افتتاح دور عرض #السينما في عدد من المدن السعودية العام الماضي.

وفي منتصف القرن الماضي كانت دور السينما حالة اعتيادية داخل السعودية. وانطلقت صالات العرض حينها من داخل المجمعات السكنية للموظفين الأجانب في شركة أرامكو وانتشرت لتصل لأربع مدن سعودية رئيسية.

ظلت صالات عرض #السينما_في_السعودية حتى بداية الثمانينات الميلادية التي شهدت إغلاق دور العرض بسبب ما كان يُروج له آنذاك بـ"المخالفات الشرعية" وعدم مناسبتها لقيم المجتمع، حتى انتهى وجودها تماما.

خلال تلك الفترة الزمنية الطويلة من المنع كان السعوديون يسافرون للخارج بحثاً عن جديد الأفلام التي كانت جزءا من حياتهم الطبيعية.

وشهد شهر ديسمبر/كانون الأول 2017 قراراً تاريخيا بـ #عودة_السينما_للسعودية بشكل رسمي ومنظم، وخلق تجربة ترفيهية واقتصادية لتعيد علاقة السعوديين مع السينما مجدداً.

السعوديون يوم الأربعاء سيكونون على موعد مع أول عرض سينمائي في العاصمة الرياض بعد انقطاع لعقود، مع آمال كبرى بأن تخلق العودة نهضة فنية ثقافية تقدّم السعودية بشكلها الجديد إلى العالم.