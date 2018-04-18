كاميرا "العربية" في أول صالة سينما في الرياض

تجولت كاميرا "العربية" في داخل أول صالة سينما افتتحت في السعودية، في الرياض، الأربعاء، بعد غياب الفن السابع عن المملكة لحوالي 4 عقود.

وتحدث مراسلنا عن ترتيب وتنظيم سبق عرض أول فيلم، ويظهر في الفيديو الذي تبثه "العربية.نت" بدء توافد السعوديين إلى داخل الصالة، وبطريقة منظمة حسب ما هو مقرر.

وهناك دعوات وجهت لسينمائيين ودبلوماسيين وشخصيات أخرى لحضور أول فيلم.

ومن المتوقع أن يوفر وجود السينما في السعودية أكثر من 30 ألف وظيفة دائمة، و130 ألف وظيفة مؤقتة.

ويحتضن مركز المؤتمرات بمركز الملك عبدالله المالي العرض السينمائي الأول، حيث تتسع الصالة لـ620 شخصاً ويحتوي المركز على 7 صالات عرض سينمائية، ويدعم نظام الترجمة الفورية والعزل عن الضوضاء، وستقوم شركة "AMC" العالمية بتشغيل أول صالة سينما في المملكة بعد حصولها على الترخيص مطلع نيسان/أبريل الجاري.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة أن شركة التطوير والترفيه التابعة للصندوق اتفقت مع شركة AMC على إدارة دور السينما التابعة لها وستفتتح حوالي 40 صالة عرض سينمائي في 15 مدينة سعودية خلال الـ5 أعوام المقبلة.