أم تحتمي بمدرسة بناتها هرباً من بطش زوجها في المدينة

استغاثت سيدة سعودية من سكان المدينة المنورة من "بطش" زوجها بعد أن طردها صباح الأمس من المنزل ولاحقها وهددها، ولجأت إلى مدرسة ابنتيها الابتدائية، حيث تفاجأت الإدارة بدخول الأم وهي في حالة رعب ومستغيثة.

وأكدت السيدة لإدارة المدرسة أنها لم تجد سوى هذا المكان للجوء إليه، مضيفةً أن زوجها كان في "حالة غير طبيعية" عندما طردها من البيت.

ولاحقاً وصل الزوج إلى نفس المدرسة مصطحباً معه ابنه الصغير البالغ من العمر عامين، وأخذ يعتدي على زوجته بالسباب والشتائم، كما حاول التهجم على حارس المدرسة. وفي تلك الأثناء، حضر شقيق الأم إلى المدرسة ومنع الزوج من الاعتداء على الحارس.

وتعليقاً على الواقعة، أكد المتحدث الرسمي لـ #تعليم_المدينة_المنورة عمر برناوي، قيام إحدى المدارس بحماية أم وأطفالها من اعتداءات زوجها، موضحاً أن الحادثة حصلت الثلاثاء بإحدى المدارس الابتدائية بالمدينة المنورة.

وذكر برناوي لـ"العربية.نت" أنه تم الاتصال بالجهات الأمنية التي باشرت الحالة مع تواجد إدارة الأمن والسلامة التابعة لتعليم المنطقة، وقد تم تسليم المرأة وابنتيها لذويهم. من جهتها تستكمل الجهات الأمنية إجراءات التحقيق في الحادثة.