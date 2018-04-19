فتح أبواب السينما للجمهور في السعودية اليوم

أجرت وزارة الثقافة السعودية تعديلاً يقضي بفتح أبواب السينما للجمهور بداية من اليوم بدلاً من الموعد الذي كان مقرراً بعد أسبوع.

وقد دشن وزير الإعلام عواد العواد ومسؤولو شركة AMC انطلاقة #السينما رسمياً الأربعاء، بالعاصمة #السعودية #الرياض، وذلك بحضور رئيس هيئة الإعلام المرئي والمسموع رضا الحيدر.

وشهد مركز الملك عبدالله المالي تنظيماً عالي المستوى بداية مع توافد المدعوين لحضور المناسبة كون #العرض_الأول مخصصاً للشخصيات الرسمية والمختصين في #الفن_السابع.

كما شهدت ردهة المركز مشاركة فرقة "الجاز" pease tone التي أضفت موسيقاها أبعاداً ترفيهية للضيوف.

يأتي ذلك فيما تجري التجهيزات في صالات أخرى لبدء العروض التجارية.