فيديو لسفير بريطانيا وسط العوامية يروي ما شاهده

نشر السفير البريطاني في السعودية، سايمون كوليس، فيديو أثناء وجوده في حي المسورة وسط #العوامية بالقطيف الذي تعيد السلطات السعودية تأهيله.

ونقل #السفير_البريطاني مشاهداته من داخل المشروع الذي يهدف إلى إنشاء محلات تجارية ذات طابع تراثي، ومنطقة أثرية ومركز ثقافي وصالة رياضية، فضلاً عن مطاعم وقاعات للمناسبات وأكثر، بعد أن كان مطلوبون استغلوا قدم الحي وتهالكه للاختباء وتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

وبعد إزالة أوكار الإرهابيين وسط بلدة العوامية بمحافظة القطيف شرق السعودية، ضمن مشروع إزالة 488 وحدة سكنية متفاوتة المساحات، على خلفية تطوير الحي ومواكبته للتنمية، ‏وضع الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، في فبراير الماضي، حجر الأساس للتطوير وسط العوامية بمقر المشروع.

وأكد خلال التدشين أن هذا المشروع سيكون منتهياً خلال عام، وسط حرص #خادم_الحرمين الشريفين على أن يرى كل جزء من بلاده يحظى بالتنمية التي تواكب باقي المناطق والمحافظات في المملكة.