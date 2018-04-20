السعودية: استشهاد 4 رجال أمن بإطلاق نار في عسير

قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية إن إطلاق نار على نقطة تفتيش أمنية بمنطقة عسير أدى إلى استشهاد ثلاثة من رجال الأمن، فيما توفي رابع متأثراً بجروحه.

قوات الأمن السعودي حددت هوية عدد من المتورطين في الهجوم حيث ألقت القبض على اثنين منهم، كذلك رُصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار من قبضة رجال الأمن مما اقتضى تبادل إطلاق النار معه ومقتله.

المتحدث الأمني قال إن 5 من رجال الأمن تعرضوا للإصابة، فيما استِشْهِد أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى، ليرفع عدد رجال الأمن الذين استشهدوا في العملية إلى 4.

وأوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه "عند الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة من ليلة الخميس، تعرضت نقطة تفتيش أمنية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق، بمنطقة #عسير، لإطلاق نار من مصدر مجهول مما نتج عنه استشهاد كل من الرقيب أحمد إبراهيم عسيري، ووكيل الرقيب عبدالله غازي الشهري، ووكيل الرقيب صالح علي العمري، تغمدهم الله بواسع رحمته وتقبلهم في الشهداء".

وأضاف: "بمباشرة الجهات الأمنية للجريمة تم بتوفيق الله تحديد هوية عدد من المتورطين فيها والقبض على 2 منهم، سعوديي الجنسية، وتقتضي مصلحة التحقيق عدم إعلان اسميهما في الوقت الراهن".

وبحسب المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، فقد "أسفرت المتابعة الأمنية عن رصد شخص ثالث من المتورطين في الجريمة أثناء محاولته الفرار من قبضة رجال الأمن مما اقتضى تبادل إطلاق النار معه ومقتله حيث اتضح بأنه المواطن بندر محمد علي الشهري، وقد نتج عن تبادل إطلاق النار تعرض 5 من رجال الأمن للإصابة، أاستِشْهِد أحدهم أثناء نقله إلى المستشفى، ولا زالت الجريمة محل المتابعة الأمنية، وسيتم الإعلان عما يستجد في ذلك ".