السعودية: اعتراض باليستي حوثي أطلق باتجاه جازان

تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي، الجمعة، من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه #جازان.

يذكر أن أكثر من 100 صاروخ باليستي كانت أطلقت من قبلا الميليشيات في اليمن باتجاه السعودية، بحسب ما أعلن التحالف في 16 أبريل. وقد تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراض معظمها.

وكان المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في #اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أكد في مؤتمر صحافي، الاثنين، أن 119 صاروخا باليستياً أطلقها الحوثيون من اليمن على السعودية حتى الآن، محذراً من مبادرة عسكرية مؤلمة للحوثيين حال استمر تهديد المملكة.

وقال إن استمرار استخدام مثل هذه المنظومات في تهديد أمن وسلامة أراضي المملكة العربية السعودية ومواطنيها والمقيمين على أرضها، ستقابله مبادرة عسكرية قاسية مؤلمة موجعة.

كما ذكر أن #النظام_الإيراني يواصل انتهاك القانون الدولي بإمداد الميليشيات الحوثية بالطائرات بدون طيار (مسيرة).