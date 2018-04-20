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تفحيط مروع.. شاهد ما فعله هذا المتهور بصديقه!

المصدر: العربية.نت
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شهد أحد طرق شمال مدينة #الرياض في #السعودية حادث تصادم مروعا اليوم الجمعة، بسبب قائد مركبة متهور يمارس التفحيط، وأسفر الحادث المؤلم عن إصابة مرافق المفحط الذي كان يجلس بجواره.

وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع تويتر، الشاب وهو يمارس التفحيط في أحد طرق شمال الرياض فيما يجلس بجواره زميل له.

كما يظهر المقطع قائد المركبة المتهور عند فقده السيطرة على سيارته أثناء ممارسة التفحيط، ليصطدم بقوة في مركبة أخرى من الخلف، ما نتج عنه إصابة زميله وخروجه من المركبة ملقى على الأرض، فيما تركه المفحط ولاذ بالفرار.

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