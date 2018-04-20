خاص العربية.نت: معلومات عن قاتل رجال الأمن بنقطة تفتيش عسير

بندر الشهري (34 عاماً)، والذي يعمل في الدفاع المدني في نفس منطقته، يعيش حياة غير متزنة بحسب أحد أقاربه، حيث صحت عائلته على مقتله على يد رجال الأمن، الخميس، بعد عمل إجرامي قام به قتل خلاله 4 من رجال الأمن بنقطة تفتيش أمنية اعتيادية على طريق عرقوب الواصل بين محافظتي المجاردة وبارق في #عسير.

ويعيش بندر مع والديه و11 من إخوته البنين والبنات في محافظة تنومة، والتي تبعد تقريباً ساعة عن موقع الحادث في طريق عرقوب بين المجاردة وبارق.

وقال أحد أقارب بندر لـ"العربية.نت"، مفضلاً عدم ذكر اسمه، إن بندر يعيش بطريقة غير سوية، وقد شهد العام الماضي وقوع حادث شنيع له بعد ممارسته التفحيط في الرياض دخل على إثره المستشفى لفترة استمرت شهرين تماثل بعدها للشفاء.

وقال قريبه إن بندر لم يسبق له السفر بمعرفة أهله أو أحد أقاربه، إلا أنه يختفي بشكل مفاجئ لمدة يومين أو ثلاثة أيام ويعود من جديد لمنزل العائلة، ويعلل غيابه بوجوده في تهامة في نزهة برية.

ويجتمع في الصيف عدد من أبناء العم لبندر في بيتهم الكبير في محافظة تنومة ليقضوا أيام الصيف في الأجواء الباردة، إلا أن كثيرا من أبناء العم لا يكادون يرون بندر حيث يقضي أغلب وقته مع أصحاب له خارج المنزل.

ولم تفصح الجهات الأمنية عن أسماء بقية العناصر الإجرامية الذين اعتدوا على نقطة التفتيش، وقتلوا ثلاثة من رجال الأمن فيما استشهد رابع فيما بعد متأثراً بجروحه، حيث تحفظت الجهات الأمنية على الأسماء لمصلحة التحقيقات.

فيما لم تبين الجهات الأمنية الدوافع لارتكاب الجريمة، خصوصاً وأن أحد المجرمين يعمل في القطاع العسكري ولا يزال على رأس العمل.