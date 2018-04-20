سفارة السعودية بمدريد تكشف غموض وفاة مواطن بإسبانيا

كشفت #السفارة_السعودية في #مدريد، تفاصيل جديدة، حول وفاة المواطن السعودي عمر المطيري في #إسبانيا.

وقالت السفارة السعودية، في بيان الجمعة، إن السلطات الإسبانية أكدت عدم وجود شبهة جنائية في وفاة #عمر_المطيري، وهو من ألقى بنفسه من على ظهر السفينة.

وأضافت السفارة أنها تلقت إفادة من قبل الحرس المدني الإسباني في برشلونة يوم 4 أبريل 2018، بسقوط المواطن السعودي عمر بن سلمان بن عواض المطيري من على متن باخرة سياحية – كروز – في طريق عودتها إلى #برشلونة بعد قرب انتهاء رحلة بحرية مدتها أسبوعان، وذلك من على بعد 30 ميلاً من سواحل مدينة كارتخينا في إقليم مورثيا جنوب شرقي إسبانيا.

وقامت قوات خفر السواحل الإسبانية باتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها تمشيط منطقة الحادث بواسطة الطائرات المروحية والزوارق السريعة التي بدأت منذ لحظة وقوع الحادث، كما تابعت السفارة الموضوع بشكل مستمر مع السلطات الإسبانية، وطلبت سرعة تزويدها بكافة المعلومات والتفاصيل عن الحادث وبالتقرير الرسمي الذي ستقوم بإصداره السلطات الإسبانية.

وأشار التقرير الرسمي الصادر من الحرس المدني الإسباني الذي اطلع عليه مسؤول السفارة المكلف في برشلونة إلى أن الحادث وقع بتاريخ 3 أبريل 2018، وأنه وبحسب بيان الشهود على متن السفينة فإن المواطن عمر المطيري كان متأثراً وفي حالة بكاء قبل أن يلقي بنفسه من على ظهر السفينة، وخلص التقرير إلى أنه لا يوجد شبهة جنائية في الحادث.

وبدأت قصة اختفاء المطيري في بداية الشهر الجاري حين ركب سفينة بحرية للتنزه، لكنه فُقد حينها وهي في عرض البحر، وعُثر على أغراضه الشخصية من محفظته وهاتفه الجوال وغيرها على متن السفينة.