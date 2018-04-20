غاز سام يقتل ستينيا ويخلي 31 شقة بالرياض

قتلت مادة كيمياوية خطيرة مواطن مسن إثر تسربها، في حين أصيب شاب وفتاة اختناقاً، مما أدى إلى إخلاء 31 شقة من عمارة سكنية بالرياض.

وتوضيحاً عن الحادثة، قال المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد حبيل الحمادي: "إن أجهزة الرصد كشفت عن وجود مادة "فوسفيد الألومنيوم" في إحدى الشقق بنسبة عالية، أسفرت عن وفاة مواطن عمره 63 عاماً نتيجة اختناقه بالمادة، بعد نقله من الهلال الأحمر إلى المستشفى، كما أصيب شاب وشابة بالاختناق، وتلقيا العلاج اللازم".

وأضاف أن "الفرق عملت على تهوية العمارة بالكامل لتخفيف حدة الرائحة، حيث إن "مبيد فوسفيد الألومنيوم" من المواد التي لا تستخدم نهائياً في المساكن، وإنما في مخازن وصوامع الغلال، وبإجراءات وطرق محددة، ويتم التعامل معها بواسطة أشخاص مؤهلين تابعين للمؤسسات المرخصة ببيع هذا المبيد".

وأبان الحمادي أن البلاغ ورد للمديرية بوجود رائحة لمادة خطرة في عمارة سكنية تحوي 31 شقة بحي المرسلات شمال الرياض، وفور وصول الفرق تم إخلاء العمارة.