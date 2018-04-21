فيديو خادش للحياء يثير سخطاً سعودياً.. و"الرياضة" تتدخل

أثار إعلان رياضي لأحد الأندية النسائية في السعودية سخطاً، وانتقادات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الهيئة العامة للرياضة إلى سحب ترخيص النادي المعني.

وفي تغريدة على حسابه على تويتر مساء الجمعة، كتب رئيس الهيئة، تركي آل الشيخ "لن نتساهل في هذا الأمر"، مرفقاً بالتغريدة بيان الهيئة.

إلى ذلك، قررت الهيئة العامة استبعاد المدربة "التونسية" التي ظهرت في مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع الجمعة.

لن نتساهل في هذا الامر! pic.twitter.com/hqhBnymx58 — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) April 20, 2018

وجاء في نص البيان الذي نشره تركي آل الشيخ على حسابه في تويتر: "إشارة للمقطع المتداول، والمتضمن إعلانًا ترويجياً لأحد المراكز الرياضية النسائية، وما حمله من مشاهد مخلة بالآداب العامة، فقد وجه رئيس هيئة الرياضة بسحب ترخيص المركز، ومنع المدربة التي ظهرت، واستبعادها بصورة فورية، وتحويل ملف المركز والمسؤولين عنه للجهات الأمنية للتحقيق معهم، ومع مَن ساهم في نشر المقطع وإنتاجه، واتخاذ الإجراءات اللازمة".