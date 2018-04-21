هكذا استعدت السعودية للمصارعة .. وهنا التذاكر وأسعارها

وصلت اليوم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، طائرة تحمل نجوم المصارعة الحرة العالمية wwe ضمن الاستعدادات المبكرة للأسبوع المثير من نزال رويال رامبل.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة WWE فينس ماكمان "إن #السعودية ستشهد حدثًا تاريخيًّا بإقامة عرض #رويال_رامبل بعروض مختلفة في 27 أبريل الجاري"، في حين نشرت الهيئة العامة للرياضة، صورة تجمع رئيسها #تركي_آل_الشيخ مع ماكمان الذي سيحضر الرويال راومبل في #جدة.

🎥 هل سنشاهد مواهب سعودية ضمن أبطال WWE !؟

يوم 27 أبريل سنكتشف ذلك في #أعظم_رويال_رامبل pic.twitter.com/a2m7uNmyLV — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) April 18, 2018

وسيُقام السباق على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، بمشاركة عدد كبير من نجوم المصارعة الحرة، منهم جون سينا وتريبل إتش.

ويواجه بطل العالم للمصارعة الحرة لسبع مرات أندرتيكر "الحانوتي" بعد انتصاره وعودته الناجحة في ريسلمانيا، خصمه روسيف بنزال «التابوت» في يوم 27 إبريل المقبل.

كما سيقام نزالان على بطولتين، النزال الأول سيكون على بطولة راو للتاج تيم، بين فريق مات هاردي و براي وايت وفريق شيموس وسيزارو، والنزال الثاني سيكون على بطولة الولايات المتحدة بين جندر ماهال و جيف هاردي.

وأتيح بيع تذاكر هذا العرض التاريخي، حيث تبدأ أسعارها من 10 ريالات، خلال موقع ‪WWE.SA وموقع https://app.halayalla.com/wwe، وستكون متاحة للبيع عبر عدة أماكن تشمل مكاتب الهيئة العامة للرياضة في الرياض وجدة والدمام، ورد سي مول ‪ (Red Sea Mall) و مجمع العرب، ومول السلام، و أكشاك بيع خاصة بـ‪WWE والهيئة العامة للرياضة على كورنيش جدة، وستكون التذاكر متوفرة أيضا في ملعب مدينة الملك عبد الله بداية من يوم الأربعاء الموافق ‪25 أبريل.

وبالإضافة إلى النزالين اللذين تم الإعلان عنهما سيقام في عرض أعظم رويال رامبل مجموعة مثيرة من النزالات على رأسها نزال 50 رجل رويال رامبل، ونزال بين جون سينا و تريبل إتش، ونزال تابوت بين أندرتيكر وروسيف، ونزال على لقب اليونيفرسال داخل قفص حديدي بين رومان رينز و بروك ليسنر، ونزال سلالم رباعي على بطولة الإنتركونتننتال بين سيثر ولينز وذا ميز وساموا جو وفين بالور، ونزال على بطولة سماكداون للتاج تيم بين فريق ذا بلودجين برازورز و ذا أوسوس، وأيضا نزالين على بطولة ‪WWE وبطولة الوزن المتوسط.

يذكر بأن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ ووقع اتفاقية مع WWE قبل شهر ونصف لإقامة منافسات المصارعة حصريًّا في السعودية لمدة 10 سنوات.