السعودية: ندين الهجوم الانتحاري الذي وقع بالعاصمة الأفغانية

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية #السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري، الذي وقع غرب العاصمة الأفغانية كابول، مخلفاً عدداً من القتلى والجرحى.

وجدد المصدر التأكيد على تضامن المملكة ووقوفها إلى جانب جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة ضد الإرهاب والتطرف، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأفغاني، مع التمنيات للمصابين بسرعة الشفاء.

وقد أعلن تنظيم #داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مركزاً لتسجيل الناخبين في العاصمة الأفغانية، صباح اليوم الأحد، وراح ضحيته31 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً، حسب بيان لوزارة الصحة العامة.