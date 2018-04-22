الملك سلمان يشكر وزير الداخلية عن أداء الأجهزة الأمنية

وجّه خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية شكر للأمير #عبدالعزيز_ بن_سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بشـأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1/ 10 / 1438هـ حتى 2 / 8 / 1439 هـ ، فيما يلي نصها.

صاحب السمو الملكي وزيــر الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

اطلعنا على برقية سموكم رقم 182957 بتاريخ 5 / 8 / 1439 هـ بشـأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1 / 10 / 1438هـ حتى 2 / 8 / 1439 هـ مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه والتي تظهر تطوراً ملموساً في انخفاض نسب الجرائم ككل، حيث انخفضت جرائم القتل العمد بنسبة ( 5 ر 6 % ) ، وانخفضت جرائم العِرض ( 5 ر 14 % ) ، وانخفضت جرائم السرقة بنسبة (2%)، وانخفضت جرائم السطو المسلح بنسبة (5 ر 10 %) ، وفي مجال الأمن والسلامة المرورية انخفضت أعداد الحوادث المرورية بنسبة (7 ر 19 %) ، وانخفضت أعداد المتوفين في الحوادث المرورية بنسبة (1 ر 19 %)، وانخفضت أعداد المصابين في الحوادث المرورية بنسبة (9 ر 15 %)، وفي مجال أمن الحدود ومكافحة تهريب وترويج المخدرات ارتفع مستوى الأداء في ضبط المهربين بنسبة (1 ر 7 %) ، وفي ضبط المتسللين عبر الحدود بنسبة (5 ر 35 %)، وفي ضبط المتهمين في قضايا المخدرات بأنواعها بنسبة (95 ر 34 %) ، ومجال متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الإجراءات القائمة في الحملات الأمنية المشتركة (حملة وطن بلا مخالف ) عن ضبط ( 007 ر 984 ) مخالفين حتى تاريخه.

وإننا إذ نشكر سموكم وجميع العاملين معكم في قطاعات الوزارة كافة على هذه الإنجازات المتميزة والنجاحات المتوالية التي تعكس حجم الجهد المبذول والتطور المطرد في مستوى الأداء مما أدى إلى الانخفاض الملموس والواضح في معدلات الجريمة ورفع مستوى السلامة؛ لنحمد المولى سبحانه على ذلك وندعوه جل شأنه أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد إنه ولي ذلك والقادر عليه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

رئيس مجلس الوزراء