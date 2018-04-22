بالصور.. إحباط تهريب نصف طن من المخدرات إلى السعودية

أحبط رجال حرس الحدود بمنطقتي (جازان، ونجران)، محاولات لتهريب (416) كيلوغراماً و(85) غراماً من مادة الحشيش المخدر.

وأعلن المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي أنه وفي إطار تنفيذ مهام رجال حرس الحدود للتصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية فقد تم خلال الفترة ٢٢/ ٧ / ١٤٣٩هـ وحتى ٥ /٨ / ١٤٣٩هـ ، إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (416) كيلوغراماً وكذلك (85) غراماً من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (34) شخصاً بينهم (32) إثيوبياً وشخصا يمنيا الجنسية وآخر سعودي، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وقد تم إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث العقيد الحربي أن رجال حرس الحدود لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للتصدي لكل من يحاول المساس بأمن الحدود أو تجاوزها بطريقة غير مشروعة ، والتعامل معهم بحزم للقبض عليهم وتنفيذ الأنظمة بحقهم.