الأمن السعودي يسقط طائرة ترفيهية صغيرة في الرياض

صرح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة #الرياض بأنه عند الساعة 19:50 من مساء السبت، لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي #الخزامي بمدينة #الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (#درون)، مخالفة بذلك التعليمات.

وعلى الفور، قام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل مع الطائرة وإسقاطها وفق الأوامر والتعليمات بهذا الخصوص. وشرعت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة.

وجاء التصريح الرسمي ليوضح الموقف بعد نشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعملية إسقاط الطائرة بإطلاق النار عليها لمدة بلغت حوالي 30 ثانية.

وبدت في مقاطع الفيديو سيارات الشرطة السعودية وهي تتواجد في الحي الذي شهد إسقاط الطائرة اللاسلكية الصغيرة.

وقال مسؤول سعودي لوكالة رويترز إن الحكومة ستضع تنظيما لاستخدام الطائرات اللاسلكية الترفيهية.