ضبط وافدين زيّفا مئات الآلاف من الريال والدولار

قبضت شرطة الرياض على وافدين روجا لـ #عملات_مزيفة. أحدهما يمني مخالف لأنظمة الإقامة والعمل ويبلغ من العمر 25 عاما، والآخر مقيم كاميروني الجنسية يبلغ من العمر 53 عاماً.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ #شرطة_الرياض أن القبض على الوافدين أتى "استكمالاً لما تبذله الأجهزة الأمنية من جهود في مكافحة جرائم التزييف والتزوير، ووفقاً لما توفر من معلومات تم التحقق من صحتها عن قيام شخصين بعرض أوراق نقدية وعملات أجنبية مزيفة من فئة الدولار الأميركي للتداول بكميات كبيرة".

وشدد على أن إدارة التحريات والبحث الجنائي جمعت المعلومات وحللتها، ورسمت الخطط الميدانية للإطاحة بالمتورطين بالتزوير في كمين محكم. وأضاف: "على ضوء ما تم اتخاذه من إجراءات، أسفرت الجهود عن القبض عليهما بأحد أحياء شرق العاصمة الرياض، وبحوزتهما المبالغ النقدية والعملات الأجنبية المزيفة، وبلغ إجمالي الأوراق النقدية المزيفة 280 ألف و900 دولار أميركي و442 ألف ريال سعودي".

وتم إيقاف المجرمين وتحريز المضبوطات، وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.