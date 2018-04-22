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فيديو صادم.. معلم يطارد طلابه بالعصا في عسير

المصدر: العربية.نت - مريم الجابر
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أظهر فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي معلماً يقوم بـ #ضرب_الطلاب بطريقة غريبة داخل فناء مدرسة بالسعودية.. كما ظهر المعلم، وهو يركض وراء أحد الطلاب، ممسكاً بعصا في يده، فيما يحاول الطالب الهروب منه بأي طريقة.

وتشير المعلومات إلى أن الحادثة حصلت بإحدى مدارس البنين الثانوية في عسير.

واستنكر رواد مواقع التواصل تصرف المعلم. وعلّق البعض على المقطع، معتبراً أن الطلاب الذين يظهرون في الفيديو "في مرحلة لا تستدعي استخدام الضرب فيها". كما شددوا على وجود توجيهات بمنع ضرب الطلاب في المدارس، مشيرين إلى وجود لوائح ينبغي على الجميع احترامها.

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#معلم يضرب الطلاب

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