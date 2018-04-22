فيديو..طفل يطلق الرصاص من رشاش بالرياض والشرطة تبحث عنه

أطلق #طفل_سعودي النار من #سلاح_رشاش بشكل عشوائي في إحدى #استراحات_حي_النظيم بالعاصمة #الرياض، وسط تشجيع شخص كبير كان واقفاً بجانبه، مما أثار غضب نشطاء التواصل الاجتماعي إثر مقطع فيديو تداولوه للحادثة نفسها.

وتحدث لـ"العربية.نت" بدر العنزي مالك الاستراحة التي ظهرت في مقطع الحادثة التي وقعت يوم أمس قائلا إن "الطفل وأسرته لم يستأجروا الاستراحة كونها مغلقة منذ عام، والتفسير الوحيد أنهم كانوا خارج الاستراحة، والاستدلال كان عن طريقي، فقمت بإبلاغ الجهات الأمنية بالمكان، ولم نتوصل إلى معلومات، فأنا لست من سكان الحي وكنت مستثمرا في الاستراحة، وأغلقتها لوجودها في حي سكني، ولا تزال الأرقام موجودة على اللوحة والسور".

من جهته، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتضمن قيام أحدهم بتصوير طفل وتحفيزه للعبث بسلاح من نوع (رشاش) وإطلاق أعيرة نارية بالهواء في أحد الأحياء السكنية شرق العاصمة الرياض، دون اكتراث للعواقب، ولخطورة ذلك وما له من تأثيرات تظهر سلبياتها على سلوك الطفل وأقرانه، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة بعد تحليل المقطع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من كشف هوية المصور العابث والقبض عليه (مواطن/ في العقد الثاني من العمر)، جرى إيقافه وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وكان نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، قد تداولوا مقطع الفيديو للطفل، منتقدين السماح له باستخدام سلاح رشاش بهذه الطريقة، مطالبين بتدخل حقوق الإنسان، باعتبار أن الطفل صغير في العمر، بينما أكد سكان حي النظيم أن الطفل ومن معه كانوا يحتفلون بخروج قريب لهم من المستشفى بعد إصابته بطلق ناري، بينما أشارت مصادر أن الجهات الأمنية كثفت جهودها في الحي طوال يوم أمس.