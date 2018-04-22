مشهد مؤثر لبكاء صديق الشهيد "الشهري" أثناء تشييعه

رصدت عدسة المشيعين أمس لرجال الأمن الثلاثة الذين استشهدوا أثناء الهجوم على مركز شرطة المجاردة بمنطقة عسير، رجل أمن يبكي بحرقة أثناء تشييع الشهيد وكيل رقيب عبدالله غازي #الشهري، وقد وقف رجل الأمن متأخراً وراء زملائه الذين تعاونوا كي يستلموا جثة صديقهم، ويشاركوا بتشييعه مع أهله، وقد وضع يديه على صدره ويبكي بصورة مؤثرة، تبين مدى التأثر من فقد زملائه.

وفي السياق، أدت جموع المصلين بالجامع الكبير بمحافظة #المجاردة بعد صلاة ظهر أمس صلاة الميت على شهداء الواجب الرقيب أحمد إبراهيم عسيري، وكيل رقيب عبدالله غازي الشهري، وكيل رقيب صالح علي العمري، الذين استشهدوا إثر الحادثة التي وقعت قبل ثلاثة أيام بمحافظة المجاردة.

وتقدم المصلين محافظُ المجاردة، يحيى بن عبد الرحمن آل حموض، ومدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، وعدد من منسوبي الجهات الأمنية، وأهالي المحافظة.

ونقل محافظ المجاردة تعازي القيادة الرشيدة، وتعازي سمو أمير منطقة عسير وسمو نائبه لذوي الشهداء، سائلاً الله تعالى أن يتقبلهم ويتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

من جهتهم, عبر ذوو #الشهداء عن فخرهم واعتزازهم بقضاء أبنائهم نحبهم في ميدان العز والكرامة، دفاعاً عن الدين والوطن، داعين الله عز وجل أن يحفظ لهذا الوطن أمنه واستقراره.