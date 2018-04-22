ولي العهد السعودي يشكر وزارة الداخلية على الأداء الأمني

وجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، بشأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية خلال الفترة من 1 / 10 / 1438 هـ حتى 2 / 8 / 1439 هـ .

فيما يلي نصها:

"صاحب السمو الملكي وزير الداخلية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

اطّلعنا على برقية سموكم رقم 182957 بتاريخ 5 / 8 / 1439 هـ بشأن النتائج الإيجابية في مؤشرات أداء الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الفترة من 1 / 10 / 1438 هـ حتى 2 / 8 / 1439 هـ مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه، والتي أظهرت انخفاضاً في نسب الجرائم ككل، حيث انخفضت جرائم القتل العمد بنسبة (6,5%)، وانخفضت جرائم العِرض بنسبة (14,5%)، وانخفضت جرائم السرقة بنسبة (2%)، وانخفضت جرائم السطو المسلح بنسبة (10,5%)، وفي مجال الأمن والسلامة المرورية انخفضت أعداد الحوادث المرورية بنسبة (19,7%)، وانخفضت أعداد المتوفين في الحوادث المرورية بنسبة (19,1%)، وانخفضت أعداد المصابين في الحوادث المرورية بنسبة (15,9%)، وفي مجال أمن الحدود ومكافحة تهريب وترويج المخدرات ارتفع مستوى الأداء في ضبط المهربين بنسبة (7,1%)، وفي ضبط المتسللين عبر الحدود بنسبة (35,5%)، وفي ضبط المتهمين في قضايا المخدرات بأنواعها بنسبة (34,95%)، وفي مجال متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أسفرت الإجراءات القائمة في الحملات الأمنية المشتركة (حملة وطن بلا مخالف) عن ضبط (984,007) مخالفين حتى تاريخه.

فلسموكم ولمنسوبي الوزارة بقطاعاتها كافةً الشكر على هذا الأداء المميز الذي يؤكد حرص الجميع وعزمهم على مواصلة العمل بهمة وعزم لا يلين خدمة لدينهم وبلادهم ومليكهم، مما أسفر عن انخفاض كبير في معدلات الجريمة ورفع مستوى السلامة، حفظ الله بلادنا الغالية بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ وأسبغ علينا جميعاً نعمه الظاهرة والباطنة.

محمد سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

نائب رئيس مجلس الـوزراء".