السعودية: اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه جازان

اعترضت الدفاعات الجوية السعودية، الاثنين، صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات #الحوثي باتجاه جازان.

بدوره، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أنه في تمام الساعة الرابعة وثلاث وعشرين دقيقة من مساء اليوم الاثنين رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخين باليستيين من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخين كانا باتجاه مدينة جازان وأطلقا بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي للتحالف من اعتراضهما ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على الأحياء السكنية ولم يسجل أية إصابات أو أضرار.

وأضاف المالكي أن "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

وكانت الدفاعات اعترضت صاروخاً أطلقته الميليشيات باتجاه نجران، بينما سقط آخر في منطقة صحراوية، الأحد.

يذكر أن أكثر من 100 صاروخ باليستي كانت أطلقت من قبل الميليشيات في اليمن باتجاه #السعودية، بحسب ما أعلن التحالف في 16 إبريل. وقد تمكنت الدفاعات السعودية من اعتراض معظمها.