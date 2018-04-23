تجمع عربي لاستقبال "عبدالرحمن" على متن الطائرة السعودية

لم يسعف الوقت #مسافرة_مغربية أن تصل للقاهرة كي تضع مولودها عبد الرحمن، حيث تمت ولادته على متن طائرة الخطوط السعودية، أثناء رحلتها من جدة إلى القاهرة، وأطلقت الاسم على مولودها، نسبة إلى اسم قائد الطائرة.

وفور هبوط الطائرة بمطار القاهرة الدولي، تولى فريق من الحجر الصحي إسعاف الراكبة (32 عاماً) ومولودها، وتم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

وفي التفاصيل، ذكر المتحدث الرسمي للخطوط السعودية عبد الرحمن الطيب لـ "العربية.نت" أن ولادة الطفل تمت على رحلة الخطوط السعودية 307، والمتجهة من جدة إلى القاهرة صباح اليوم، وأن الولادة تمت على يد طبيبة كانت متواجدة على نفس الرحلة وبمساعدة المضيفات.

وأضاف الطيب "بينما قام فريق من المطار بإنهاء إجراءات وصولها، وتمّ نقلها إلى أحد المستشفيات القريبة من المطار، بينما أوضحت تقارير مصرية، أن برج المراقبة بمطار القاهرة الدولي تلقى إشارة من قائد #الطائرة_السعودية رحلة رقم "sv307" التي أقلعت من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عند الساعة الخامسة و47 دقيقة فجر اليوم، يطلب طبيب حجر صحي وسيارة إسعاف، بعد أن وضعت #راكبة_مغربية مولوداً على الطائرة القادمة للقاهرة".