شاهد الغبار يضرب الرياض.. وهذه نصائح "الدفاع المدني"

اجتاحت موجة غبار كثيفة العاصمة الرياض، وأسفرت عن تدني مستوى الرؤية الأفقية، ويتوقع استمرارها بحسب الأرصاد الجوية حتى الساعة الثامنة من مساء الاثنين.

كما يمتد تأثير الموجة على أنحاء واسعة من العاصمة خلال الساعات القليلة القادمة، ومن المتوقع امتدادها إلى عدة محافظات في منطقة الرياض منها الخرج – الدوادمي – الغاط – المجمعة – الأفلاج والأجزاء المجاورة.



إثر ذلك، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بناءً على تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حول تعرض أجزاء من منطقة الرياض تشمل الدوادمي والعاصمة الرياض والأجزاء المجاورة لها، إلى نشاط في الرياح السطحية ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة، واتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموماً، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك.

وفي السياق، تنشط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية وقد تتحول الك الرياح إلى عاصفة ترابية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، القصيم، حائل) والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة) ومن ثم تؤثر على منطقتي الرياض والشرقية يصحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة.