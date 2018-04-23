شاهد.. جماليات وادي "تية" بمنطقة عسير

سطر الهمداني في كتابه "صفة جزيرة العرب" قبل ألف عام، وصفاً لوادي تية "فأوطان عسير إلى رأس تيّة، وهي عقبة من أشراف تهامة، وهي أبها، وبها قبر ذي القرنين فيما يقال عثر عليه على رأس ثلاثمئة من تاريخ الهجرة، والدّارة والفتيحا واللصبة والملحة وطبب وأتانة وعبل والمغوث وجرشة والحدبة هذه أودية عسير كلها".

بهذا يتضح ثقل وادي "تية" التاريخي، الواقع في الجنوب الغربي من السعودية، الذي ينحدر من جبال السروات شرقاً، ليصل إلى البحر الأحمر غرباً، في أجمل حلته بعد هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير.

بهذا وثَّق المصور الضوئي علي مروعي جماليات الوادي، وقال لـ"العربية.نت" في حديثه: "إن الموقع يعد من الأودية التي يعتمد عليها في ري المزارع خلال موسم الأمطار، كما يعد موطناً صالحاً للعيش لوجود المزارع، ويعتبر موقعاً مثالياً للرعي وتربية الماشية".

وأضاف مرعي: "إن مواسم الأمطار حولت الموقع إلى لوحة جمالية ممتعة، ومكان لرعي أصحاب الإبل، ونسبت المنطقة إلى وادي "تيّة" بسبب انحدار المياه منها، ويعتبر من المواقع الجاذبة للزوار، بسبب الخضرة الكثيفة وجماليات الوادي والتي يجد فيها السياح والمصورون ضالتهم في التقاط الصور، التي تعبر عن جماليات الموقع".