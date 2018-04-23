شاهد طريقة الجبير لكشف وقوع وسائل إعلام غربية بفخ الحوثيين

كشف وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اعتماد بعض وسائل الإعلام الغربية في تقاريرها عن الأوضاع في اليمن على معلومات مغلوطة، وهو ما أوقعهم في فخ كذب الانقلابين الحوثيين.

وفي محاضرة نارية لعادل الجبير بالمعهد الملكي في لندن، سلَّط الضوء على قضية تداول أخبار كاذبة عن استخدم التحالف لدعم الشرعية في اليمن القنابل العنقودية المحرمة دولياً في عمليات القصف.

وقال الجبير: "وجهت لنا تهمة إلقاء ذخائر عنقودية بريطانية الصنع من طراز BL- 755 وظهرت تقارير منظمة العفو الدولية، وتناول الإعلام على مدى أشهر موضوع كيف أننا استخدمنا ذخائر عنقودية في اليمن".

وأضاف الجبير في رده" حسناً، خمن ما الذي حدث هنا؟ لقد كان شراء الذخائر العنقودية في عام 1985 وبحلول عام 2005 أصبحت قديمة لا تعمل ولم تستطيع بريطانيا تمديد فترة الصلاحية لتلك الذخائر العنقودية، بسبب التوقيع على اتفاقيات حظر استخدام الذخائر العنقودية والألغام في الولايات المتحدة".

ويشير وزير الخارجية السعودي"، كما أن طائراتنا وهي طائرات التورنيدو التي قمنا بشرائها من بريطانيا تم تعديل الأنظمة القتالية الإلكترونية فيها لموائمة الذخائر الجديدة".

ويضيف الجبير "فإذا كان لديك ذخيرة عديمة المفعول ولديك طائرة لا تصلح لحملها، ولا يمكنها استخدام تلك الذخيرة فكيف يمكننا أن نقوم بإلقاء تلك القنابل؟ وتساءل.. أين المنطق في هذا؟".

وأكد الجبير أن "الناس يستبقون الأحكام عندما يتعلق الأمر بالسعودية والتحالف، فتكون هناك مبالغات لتنشر ويعاد تكرارها حتى تصبح كأنها حقيقة".