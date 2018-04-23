مراجع يعتدي على قاضٍ بآلة حادة في محكمة سعودية

نجى قاضٍ في المدينة المنورة من عملية اعتداء وتهديد من مُراجع لمحكمة المدينة، يطالب برفع "إيقاف خدماته" أمس الأحد، حيث صعد فوق مكتب القاضي وكسر الزجاج وأصاب القاضي بأداة حادة.

واستنكر وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني هذه الحادثة، وأكد أن حماية القضاة أثناء تأدية عملهم له الأولوية القصوى، كاشفاً عن التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة لزيادة الحراسات الأمنية في المحاكم، وفي المكاتب القضائية، لحماية استقلالية القضاة والحد من التعديات المحتملة.

وقال الصمعاني: "تعتبر مثل هذه الاعتداءات بمثابة التعطيل للعدالة ومعانيها السامية، وسيتم التعامل معها بحزم فلا مجال للتهاون أمام مثل هذه التجاوزات".

من جهتها أوضحت النيابة العامة في حسابها الرسمي بتويتر أن "الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته عمله، أو الإضرار بمركبته، أو بما يستخدمه من تجهيزات، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".