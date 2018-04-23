مرور جدة يحقق في حادث مصرع 4 معتمرين بريطانيين

أدى حادث مروري إلى #مصرع_4_معتمرين_من_الجنسية_البريطانية، وإصابة 13 آخرين، في الوقت الذي فتحت فيه مرور جدة – غرب #السعودية – ملف التحقيق في الحادثة، إثر تصادم وقع ظهر أمس الاثنين لثلاث مركبات، إحداهن ناقلة مواد بترولية، والأخرى حافلة تضم 17 معتمراً بريطانياً، والثالثة مركبة صغيرة من نوع هونداي على طريق صعبر القديم بمحافظة رابغ.

وكشف المتحدث الرسمي لمرور جدة عن نتائج التحقيقات الأولية، التي أظهرت وقوع الحادث عندما حاول سائق السيارة الصغيرة – سوداني الجنسية- تجاوز الناقلة ليصطدم بمقدمة الحافلة القادمة بالاتجاه المعاكس من الطريق، مما تسبب في انحرافها واصطدامها بالناقلة البترولية واشتعالها، فيما تفحم سائقها الباكستاني، وأدى إلى وفاة 4 معتمرين وإصابة 12 آخرين من ركاب الحافلة، بالإضافة إلى إصابة سائق حافلتهم الباكستاني، وبينت أنه تم إيقاف سائقي الحافلة والمركبة الصغيرة رهن التحقيق في الحادث المروري.