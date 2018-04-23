مصريان حاولا تهريب كمية مرعبة من المخدرات للسعودية

أحبطت الدوريات البحرية لحرس الحدود بمنطقة تبوك شمال غرب السعودية، محاولة تهريب أكثر من 2.8 مليون قرص إمفيتامين (كبتاغون)، وكيلو ونصف من مخدر الأفيون، والقبض على المتورطين في تهريبها واستقبالها.



وعن الواقعة، أوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر بن محمد الحربي، أن الإحباط جاء بعد رصد هدف بحري (قارب) أثناء محاولته تجاوز الحدود البحرية لمسؤوليات قطاع حقل، وتمت على الفور محاصرته وضبطه، والقبض على شخصين مصريي الجنسية كانا على متنه، كما تم القبض على مستقبلي المواد المخدرة وهما سعوديان.

وبين العقيد الحربي أنه بتفتيش القارب تم ضبط 2851500 قرص إمفيتامين مخدر (كبتاغون) وكيلوغرام و500 غرام من مادة الأفيون المخدرة، مشيراً إلى أنه تمت إحالة المواد المخدرة التي تم ضبطها والمتورطين في تهريبها واستقبالها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية ذات العلاقة.