الجبير: على قطر دفع ثمن وجود القوات الأميركية في سوريا

قال وزير الخارجية السعودي، عادل #الجبير، الثلاثاء، إن على قطر أن تدفع ثمن وجود القوات العسكرية الأميركية في سوريا.

وجاء تصريح الوزير الجبير بناء على تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف الجبير، في بيان، أنه يجب على #قطر أن "تقوم بإرسال قواتها العسكرية إلى هناك، وذلك قبل أن يلغي الرئيس الأميركي الحماية الأميركية لدولة قطر والمتمثلة بوجود القاعدة العسكرية الأميركية على أراضيها".

وأكد الوزير كلام الرئيس الأميركي أنه لو قامت #أميركا بسحب الحماية الأميركية المتمثلة بالقاعدة العسكرية من قطر فإن النظام سيسقط هناك خلال أقل من أسبوع.