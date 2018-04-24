بالأسماء.. ترشيح 8 مصارعين سعوديين لـ"رويال رامبل" بجدة

أعلن اتحاد المصارعة الحرة العالمية WWE عن اختيار 8 مصارعين سعوديين، سيتم إخضاعهم لتدريبات واختبارات في الأداء لاختيار أحدهم للمشاركة في أعظم "رويال رامبل" تحتضنه مدينة الملك عبدالله الرياضية يوم الجمعة 27 أبريل القادم.

والسعوديون المرشحون هم:

حسين الدقل (لاعب كمال أجسام)، أسعد الشريف (مصارعة رومانية)، فيصل العبودي (كمال أجسام)، خالد الهذالي (ملاكم ولا عب جوجيستو)، ناصر باوزير (فنون قتالية)، فيصل الكردي (مصارع هاوٍ)، عبدالله المغربي (مدرب ملاكمة) ومنصور الشهيل (مصارع).

والتقى المصارع العالمي تربل اتش بطل الرويال رامبل 2016 والمدير التنفيذي لـ WWE، بالمصارعين السعوديين المتحمسين لخوض هذه التجربة، حيث صعد إلى الحلبة وقال: "عندما تكون نجماً في الـWWE فهذا من أعظم الأشياء، عليكم بالإخلاص والتضحية، وستمرون بأشياء صعبة لكن ستصبحون أفضل"، وتابع: "لديكم الفرصة لتمثيل بلدكم وأنفسكم، في السعودية والشرق الأوسط، ويمكنكم تقديم أنفسكم في أكبر المحافل الدولية، وأن يكون أحدكم نجماً كبيراً وبطلاً و أسطورة لملايين الناس".

وبيّن لهم أن كل أدوات النجاح والنجومية موجودة أمامهم، مضيفاً: "المهم أنتم كيف ستتدربون لتطوير أنفسكم إذا أردتم أن تكونوا أبطالاً".

إلى ذلك تجول عدد من نجوم المصارعة الذين يستعدون لأعظم "رويال رامبل" يوم 27 أبريل القادم في عدد من الأماكن التراثية في جدة التاريخية وزاروا الأسواق والمتاحف، والتف حولهم الجمهور والأطفال المحبين للمصارعة الحرة، كما زار المصارعون أحد مراكز الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وأشادوا بحماس الأطفال وتفاعلهم وأشادوا بالتقدم في العناية بهم.