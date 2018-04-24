بالصور.. شق صخري بين جبال السعودية يتحول لمعلم سياحي

تخترق مياه السيول شقا صخريا بوادي "لجب" ليتحول إلى أكثر المناطق السياحية جمالاً في السعودية، ويقع هذا الوادي في محافظة الريث بمنطقة جازان، وهو ضمن المناطق المشهورة عالمياً، باعتباره منتزهاً طبيعياً لسكان المنطقة والزائرين.

ويعد وادي "لجب" واحداً من أهم المواقع السياحية وأبرزها بالمنطقة، وهو عبارة عن صدع وانكسار في الجزء الشرقي من جبل "القهر زهوان" التابع لمحافظة الريث، الواقعة على بعد 150 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من مدينة جازان.

ويرجع تاريخ الصدع "لجب" لعصر حدوث الانكسار الإفريقي، حيث ظهرت جبال ناهضة ذات صخور شديدة الصلابة تختلف عما جاورها من الجبال، من حيث التركيب الصخري واللون، وهو ما يلحظه الزائر للوادي، ذلك الفرق الواضح بين الجبال المطلة على وادي لجب.

ويمتد وادي "لجب" على شكل أخدود أو صدع انكساري في الطرف الشرقي من جبل "القهر" بطول يصل لنحو 11 كيلومتراً تقريباً، متجهاً من الشمال إلى الجنوب، ليتقابل هذا الصدع بعد 3 كيلومترات بصدع آخر يمتد لمسافة 2 كيلومتر.

ويمكن للزائر أن يستقل سيارته داخل الوادي مسافة 2 كيلومتر تقريباً من المدخل بعدها يضطر للمشي على الأقدام لوعورة الطريق، كما أن الشمس لا تزور الوادي غير سويعات قليلة عندما تصل منتصف السماء وتتعامد أشعتها على الأرض.

وعن التفاصيل، أوضح محافظ الريث أحمد أبو قرن لـ"العربية.نت" عن أهم الأودية وأكثرها زيارة بالمنطقة: "وادي لجب الذي يعد واجهه لمنطقة جازان ولمحافظة الريث، ضمن الأولويات التي نهتم بها، وتم تهيئة المكان للزوار والسائحين، ونعلم مدى حرص الجميع على أن يكون الموقع أكثر جمالاً وواجهة سياحية، تكون وفق التطلعات، وهذا ما نسعى إليه حالياً ومستقبلاً."

وأضاف أن "الوادي لا يخلو من الزوار على مدار العام، ونعمل حالياً ودائماً على وضع خطط لمشاريع مستقبليه لتطوير وادي لجب، على غرار بعض المشاريع في المواقع المشابهة في بعض الدول، مع الأخذ في الاعتبار عامل التجديد والتطوير".