شاهد أقرب نقطة سعودية للسماء..  15 مئوية في عزّ الصيف!

عندما تقف في حافة جبل "السودة" في منطقة عسير بالقرب من مدينة أبها، فأنت تقف على أعلى نقطة يصل إليها الإنسان في السعودية، باعتبار جبل السودة أحد أعلى القمم الجبلية الموجودة في المملكة، بارتفاع يصل إلى 3015 متراً عن سطح البحر.

ويبعد جبل السودة 20 كلم عن مدينة أبها، إحدى المدن الواقعة على سلسلة جبال عسير، وتكسو جبال السودة أشجار العرعر الكثيفة، مكونة غابات الجبال الخضراء في سلسلة جبال عسير، وتعيش فيها أنواع مختلفة من الحياة الفطرية في تلك المرتفعات الجبلية.

وتعد السودة ومرتفعاتها إحدى أبرد المناطق الجنوبية في فصل الصيف الحار في مناطق السعودية عموماً، وتسجيل درجات الحرارة في مرتفعات السودة درجات حرارة تصل لـ15 درجة مئوية في شهر أغسطس الشهر الأكثر حرارة في مناطق السعودية.

أهم المصايف السعودية

وتعد السودة أحد أهم المصايف السعودية، ذات الأجواء الباردة والممطرة في فصل الصيف، حيث تتكون السحب الماطرة على تلك المرتفعات، لتسجل نسباً أعلى في الأمطار عن غيرها.

ويأمل سكان السودة، أن تكون برودة الأجواء محفزة لمزيد من الاستثمارات في قمة الجبل الأعلى في السعودية والأقل حرارة والأكثر أمطاراً في فصل الصيف، نظير ما تسجله مرتفعات السودة سنوياً، تزايد في مؤشرات تعداد الزوار من كافة أنحاء السعودية، وبعض دول مجلس التعاون، ممن تجذبهم الأجواء الباردة والطبيعة الجبلية.

مرتفعات أخرى

وتأتي مرتفعات أخرى تقل بأمتار بسيطة عن القمة الأعلى في السعودية، حيث يرتفع جبل "فرواع" والواقع في مركز الحرجة الجهة الغربية من منطقة عسير، حيث تبلغ قمة الجبل 3004 أمتار عن سطح البحر، فيما تسجل قمة جبل المجاز القمة الثالثة في الترتيب من حيث الارتفاع، بعد قمة جبل السودة وجبل فرواع، حيث يبلغ ارتفاع القمة 2902 متر عن سطح البحر.

وتأتي الجبال تباعاً وجميعها يقع ضمن سلسلة جبال السروات في مرتفعات عسير، الواقعة في الجزء الجنوبي من السعودية حيث جبل مشرف والصهلاء ومنعاء وجبل شوكان والقعمة.