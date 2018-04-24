هيئة الثقافة: 100 حدث فني وثقافي حول السعودية

أعلن عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة رئيس اللجنة الفنية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ عن اتفاقه مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات لإقامة ما يقارب 100 فعالية فنية وثقافية في مختلف مناطق المملكة.

#هيئة_الثقافة تقيم ١٠٠ فعالية فنية وثقافية في كافة مناطق المملكة pic.twitter.com/dDnm6n7HRg — الهيئة العامة للثقافة (@GCA_Saudi) ٢٣ أبريل، ٢٠١٨

ووفقاً لبيان صادر عن هيئة الثقافة فإن الاتفاق الذي وقع الاثنين مع الرئيس التنفيذي للشركة سالم الهندي يتضمن أن تشهد هذه الفعاليات مشاركة أكثر 80 فناناً سعودياً وعربياً وعالمياً، بالإضافة لعدد من كبار الشعراء في المملكة والوطن العربي.

وأعرب الأستاذ تركي آل الشيخ عن شكره وتقديره لوزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عوّاد العواد على دعمه وحرصه على إطلاق هذه البرامج وتقديمها للمجتمع بالصورة المناسبة، لافتاً إلى ثقته في إظهار الهوية السعودية في مثل هذه الفعاليات وبما يحقق الأهداف المرجوة لهيئة الثقافة.

وتأتي هذه الخطوة كنقطة انطلاق لمرحلة جديدة من حراك ثقافي فني تشهده المملكة بعد ما أُعلن مؤخراً عن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة بأمر ملكي.