التحالف: الصماد مسؤول عن معاناة اليمنيين وقتل الآلاف

أكد المتحدث باسم #تحالف_دعم_الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي في مؤتمر صحافي، الأربعاء، أن جميع المنافذ الإغاثية البرية والجوية والبحرية لليمن مفتوحة.

وأشار المالكي إلى أن #صالح_الصماد مسؤول عن معاناة ملايين اليمنيين وقتل الآلاف.

والصماد هو القيادي البارز في ميليشيات الحوثي، ورئيس ما يسمى "المجلس السياسي"، والذي اعترف الحوثيون، الاثنين، بمقتله إثر غارة جوية للتحالف في مدينة الحديدة غرب اليمن، الخميس الماضي.

وكذلك ذكر المالكي أن الصماد كان مسؤولاً عن تهديد أمن السعودية والملاحة البحرية، حيث قال المالكي إن الميليشيات أطلقت الصواريخ بشكل عشوائي على #السعودية.

كما أعلن المالكي عن إطلاق الميليشيات أكثر من 66 ألف مقذوفة على المملكة.

وأضاف المالكي أن الانقلابيين يعيقون إدخال السفن الإغاثية إلى ميناء الحديدة، مشيراً إلى وجود 40 سفينة إغاثة بانتظار دخول الميناء.

وتابع المالكي أن ميليشيات الحوثي تعيق إدخال شاحنات وقود وإغاثة إلى ذمار أيضا.

ونوّه المالكي إلى أن #مركز_الملك_سلمان قدم مساعدات لأكثر من 3 ملايين يمني.

فيما أشار المتحدث باسم التحالف إلى أن #الجيش_اليمني مازال يواصل تقدمه على جبهات صعدة، وأيضا على الجبهة الغربية باتجاه العاصمة صنعاء.

وهدد المتحدث باسم التحالف أن أي تصعيد خطير من ميليشيات الحوثي يعجل بنهايتها.

وأكد أن الانتصارات مستمرة على كافة الجبهات في اليمن.

من جهة أخرى، نوّه العقيد المالكي إلى أن الأسرى يتم معاملتهم وفقاً للقانون الدولي الإنساني.