بالصور.. هذا الزي الرياضي المعتمد للطالبات السعوديات

كشفت وزارة التعليم السعودية، عن التصاميم الرياضية المعتمدة للطالبات، بعد إقرار حصة التربية البدنية في مدارس البنات، وأوضحت الوزارة ألوان وتصاميم الزي الرياضي للنساء الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من العام الدراسي القادم 39/‏1440هـ.

وأصدرت الوزارة شكلين لكل مرحلة "قميص وبنطال"، حيث تم اختيار اللون الأبيض للقمصان، وتتنوع ألوان البنطال بين الكحلي للابتدائية، والعنابي للمتوسطة، والرمادي للثانوية.

واعتمد الشكل الأول للقميص على الأزرار الأمامية وقماش طويل يصل إلى بداية الفخذ من الأمام وإلى منتصفه من الخلف، فيما الشكل الثاني قميص بلا أزرار يصل إلى منتصف الفخذ من الأمام والخلف مع وجود فتحتين من الجوانب لسهولة الحركة.

أما البنطال المعتمد فيحتوي على شريط مطاطي في خط الوسط عند خط الخلف وشريط أمامي من القماش في خط الوسط، وذلك لسهولة الارتداء والخلع، فيما تكون الجيوب مخفية في البنطال مع وجود بطانة داخلية لحماية منطقة الركبة، فيما تتنوع نهاية البنطال ما بين واسع أو مطاط، على أن يكون ببطانة داخلية لحماية منطقة الركبة، إضافة إلى جيوب مخفية.