بالفيديو.. سعوديات يجربن قيادة السيارة في الشرقية

خضعت نساء مدينة المنطقة الشرقية لبرامج تدريبية ومحاضرات توعوية حول قواعد السلامة المرورية، في ملتقى "قيادتي إرادتي" الهادف إلى رفع مستوى الوعي لديهن حول أهمية اتباع إجراءات السلامة للحد من الحوادث المرورية.

وتناولت المحاضرات عدداً من المحاور حول قانون المرور وأهميته في تحقيق السلامة للجميع، وانخرطت في الملتقى العديد من سيدات المنطقة الشرقية ليتعلمن قواعد السلامة المرورية، وكيفية قيادة السيارة بشكل فعلي من خلال أجهزة افتراضية تحاكي القيادة الفعلية على أرض الواقع، وتعريفهن على نظام المرور وفنون ومهارات القيادة، لتأهيلهن للحصول على رحض القيادة.

المرأة السعودية قادرة

وعرضت الإدارة العامة للمرور في الملتقى كافة المتطلبات النظامية والإنشائية والإدارية والبشرية الكفيلة لتمكين المرور من القيـام بأدواره اللازمة عند بدء السماح بقيادة المرأة، في الوقت الذي أمر به الملك سلمان بن عبد العزيز في سبتمبر الماضي بالسماح للنساء السعوديات بقيادة السيارات، بدءا من يونيو هذا العام كجزء من مبادرة إصلاحية واسعة اقتصاديا واجتماعيا في مواجهة تراجع عائدات النفط.

ووجهت الأميرة عبير بنت فيصل - حرم أمير المنطقة الشرقية - في حديثها لـ"العربية.نت" أثناء حضورها للملتقى، رسالة للسيدات في كافة مناطق السعودية فقالت: "الحمد لله نحن نثق في المرأة السعودية، فهي قادرة على تحمل مسؤولية القيادة كما تحملت مسؤوليتها في المنزل، وفي محافظتها والتزامها، فهي على قدر كبير من الوعي أكثر مما كانت عليه".

علم وفن وذوق

ورصدت "العربية.نت" في فيديو تفاعل الطالبات الجامعيات المشاركات في التدريب والمدربات في ميدان قيادة السيارات، واستمتاعهن بالتجربة، تبين المدربة بشاير البصيري، أن تعلم قيادة السيارة ليس بالأمر السهل أو البسيط كما يعتقد البعض، بل هو علم وفن وذوق قائم بذاته، يحتاج مدربين متمكنين لا يلقنون القيادة بقدر ما يدسون في النفوس أخلاقها وتعليم القيادة الآمنة.

وبدت الطالبات الجامعيات اللاتي حضرن الملتقى في غاية السعادة، حيث اتخذن بكل شجاعة مكانهن في مقعد السائق لأول مرة، وارتدين حزام الأمان فتقول لوجين العالي، إنها استمتعت بتجربتها الأولى في القيادة فيما بدأ الشعور بالخوف على وجوه بعضهن، فتصف ريماس سامي شعورها الأول بالرهبة من تجربة القيادة ولكنها عازمة على متابعة التدريب، فيما قامت أخريات بالجلوس خلف مقود السيارة، ووضعن أقدامهن على الدواسات ورفعن مكابح اليد استعدادا لقيادة سياراتهن في ترحيب من المجتمع السعودي الذي يخطط للتغير الذي سيحدثه دخول المرأة السعودية عالم قيادة السيارات.

فرحة السعوديات بقرب الموعد

وإلى جانب فرحة بعض الشابات السعوديات بالقيادة وتقليل اعتمادهن على السائق في الحركة والتنقل تخشى أخريات مواجهة الازدحام والمشاكل المرورية.

وأكدت طالبات جامعيات شاركن في فعاليات الملتقى، أنه بات يشكل حدثاً جاذباً لصناع القرار وأصحاب العلاقة والمهتمين بقيادة المرأة من مختلف القطاعات، إضافة إلى طالبات الجامعات، كونه منصة شفافة لطرح القضايا المهمة، ومناقشة التغيرات المحيطة بنا، وهو ما عززته التفاعلية الكبيرة التي شهدها الملتقى، من خلال تخصيص ركن خاص للتواصل، يهدف إلى تكريس المسؤولية المجتمعية، ودور القطاع العام والخاص والمؤسسات التعليمية، وتفعيل دورها لزيادة ونشر الثقافة المرورية في المجتمع، لإحداث الأثر المطلوب وتحقيق معايير السلامة المرورية لإرساء دعائم وعي مجتمعي مروري للحد من الهدر في الموارد البشرية الذي تسببه الحوادث المرورية.