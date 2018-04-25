تفاصيل جديدة عن ناحر بناته في مكة.. وأول صورة للأم

سردت "فايزة الحسن" قريبة الأم المفجوعة بنحر بناتها الصغيرات، تفاصيل جديدة عن تلك الفاجعة التي هزت #مكة . وقالت في حديثها لـ"العربية.نت" الأربعاء إن فاطمة ، أم #البنات_المنحورات (أثيوبية الجنسية) وجاءت من نيجيريا للعمل في السعودية قبل ١٣ عاما، وكانت تعمل في المنازل لتعيل نفسها، وتسكن في بيت جدتها في مكة، فتعرف عليها رجل سعودي وتقدم لخطبتها قبل ٧ سنوات، فتركت العمل وتفرغت لخدمة الأسرة.

تغييرات في تصرف الأب

وأكدت بأن الزوج تغير في الفترة الأخيرة، حيث كان يمنعها من اصطحاب بناتها معها لزيارة أهلها، وعلى الرغم من حبه لبناته، إلا أنهن كن يشعرن بالخوف منه، لأسباب لا نعلمها.

وأضافت: "نحن من مواليد السعودية، وعشنا فيها طوال عمرنا، ولم نلاحظ أي شيء على علاقة فاطمة بزوجها، ولم تكن تشتكي كثيراً، وكان متكفلاً بنفقتها ونفقة بناته، لكن ما حدث شكل صدمة للجميع"

"الأم المفجوعة.. نقلت عدة مرات للمستشفى"

واستطردت بحديثها: "لم تخبرنا فاطمة بالحادثة، وعرفنا من صورة المنزل عند تناقل الخبر إعلاميا، وذهبنا للبيت الذي طوقته الجهات الأمنية وقت الحادثة"

وتابعت: "نعيش أشد حالات الحزن، غير مصدقين ما حدث، أما الأم فتعيش حالة نفسية سيئة، وعلى الرغم من مواساتنا لها، قمنا بنقلها للمستشفى أكثر من مرة، نظراً لحالتها النفسية، فهي إنسانة بسيطة وحالتها المادية سيئة، وليس لديها أي مورد رزق".