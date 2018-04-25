داعشيان يواجهان 12 تهمة بالرياض.. ما علاقة القذافي وصدام؟

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في #الرياض أمس الثلاثاء، جلسة محاكمة الثنائي الداعشي اللذين يواجهان اتهامات بـ 12 جريمة إرهابية.

وفي المحاكمة، أحدهما قلد صوت القذافي وصدام حسين، لتوجيه النقد والهجوم على مهرجان #أبها السياحي، في رسالة صوتية، ويواجه الأول 8 تهم، منها تأييد تنظيمي "جبهة النصرة" و"داعش" الإرهابيين، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام والآداب العامة، من خلال متابعته عبر حسابيه في منصتي "تويتر" و "التليغرام" أخبار تنظيم #داعش الإرهابي، وانضمامه عبر التليغرام لعدد من القنوات التي تنقل أخبار داعش الإرهابي إلى جانب إرساله عبر واتساب أخبار وإصدارات "داعش" لأصدقائه وتواصله مع أحد عناصر تنظيم ما يطلق عليه (صقور العز) في #سوريا، بحسب "عكاظ".

هذا بالإضافة إلى إرساله عددًا من مقاطع الفيديو عن تنظيم "داعش" عبر برنامج واتساب إلى المتهم الثاني وأصدقائه، والإساءة للدولة وتداول صور ومقاطع فيديو إباحية وإعداد منزله وكرا لتصنيع الخمور تعاطيها.

فيما يواجه المتهم الثاني 4 اتهامات، أبرزها الاجتماع مع المتهم الأول، وتحريضه على تأييد التنظيم وتستره عليه، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وإعداد وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، من خلال إعداد رسالتين صوتيتين يقلد فيهما صدام حسين ومعمر القذافي، ينتقد فيهما فعاليات مهرجان أبها عاصمة السياحة العربية لعام 1438هـ، وإرسالها عبر تطبيق "الواتس آب" إلى مجموعة تضم عددًا من أصدقائه، كما يواجه تهمة تعاطي وحيازة كتاب ممنوع سبق أن تمت مصادرته في مطار الملك عبدالعزيز.