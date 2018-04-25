شاهد.. الأمير محمد بن سلمان يزور الشيخ الفوزان بمنزله

"حمدا لله على سلامتك يا شيخ، ولا تشوف شر إن شاء الله"، هكذا قال #ولي_العهد_السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز، عند زيارته للشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عصر أمس الثلاثاء في منزله في #الرياض وذلك للاطمئنان على صحته.

وأضاف ولي العهد السعودي: "انتهينا من جلسة مجلس الوزراء، وأخذت الشيخ صالح آل الشيخ لزيارتك قبل أن نغادر إلى #جدة".

وأظهر الفيديو المسجل ترحيب الشيخ الفوزان بولي العهد السعودي ومرافقيه، مطالباً من ولي العهد الدخول لمجلسه، إلا أن سموه اعتذر عن الدخول قبل الشيخ الفوزان، وقال: "أنت والد لي يا شيخ"، ورد الشيخ الفوزان قائلاً: "الله يسلمك ويطول عمرك".

ومن المتوقع أن تنتقل الحكومة للمقر الصيفي في جدة منتصف الأسبوع القادم، في عادة سنوية تقوم بها الحكومة السعودية مع بداية شهر الصيف من كل عام.

وكان ولي العهد قد زار عددا من المشايخ بدأها بزيارة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ "مفتي عام السعودية" يرافقه وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ، وقد وثق بعض الحاضرين زيارة ولي العهد للشيخ صالح الفوزان، والتقطت العديد من الفيديوهات للزيارة.