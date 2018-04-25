شاهد.. بهذه الأبيات مدح ولي عهد دبي محمد بن سلمان!

ياحي هالصورة اللي واضح فيها.. رمز العروبة وفخر أهل السعودية.. ليه اتحمس معاها لأن راعيها.. اسميه رجل المواقف الحماسية.

بهذه الأبيات العميقة، أنشد ولي عهد دبي الشيخ #حمدان_بن_محمد ممتدحا #ولي_العهد_السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان.

وجاءت تلك الأبيات، في مقطع فيديو مسجل راج في وسائل التواصل الاجتماعي، يُظهر عفوية الشيخ حمدان، وهو يمارس التمارين الرياضية، واضعاً أمامه مجلة "تايم" الأميركية، والتي طبعت على غلافها صورة ولي العهد السعودي.

ولاقت تلك الأبيات استحسان المغردين، مما حقق انشارا واسعا، مؤكدين عمق العلاقة الوطنية بين البلدين، فيما قام عدد من الشعراء في #السعودية بالرد على تلك الأبيات في لوحات شعرية جمالية، نبعت من أصالة الترابط بين الشعبين السعودي والإماراتي.