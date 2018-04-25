صور للحانوتي وهؤلاء في جدة.. اقترب نزال العمالقة

وصل مساء اليوم الأربعاء نجوم العام للمصارعة الحرة WWE إلى #جدة في #السعودية، استعداداً لخوض الحدث المرتقب في أعظم رويال راميل، والذي تنظمه الهيئة العامة للرياضة في مدينة الملك عبدالله الرياضية الجمعة القادم.

ويواجه بطل العالم للمصارعة لسبع مرات أندرتيكر الملقب بـ "الحانوتي" بعد انتصاره وعودته الناجحة في ريسلمانيا، خصمه "روسيف" بنزال قوي أطلق عليه المتهمون بـ "نزال العملاقة" بداية من الساعة 7 مساء في نزال التابوت.

ويشارك إلى جانب "الحانوتي" 15 نجماً عالميا، منهم صاحب الميدالية الأولمبية كيرت أنغل، والفائز بنزال أندريه ذا جاينت باتل رويال عام 2016 بارون كوربن، وفريق نيو داي الفائز ببطولة التاج تيم أربعة مرات، وكريس جيريكو الفائز ببطولة العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات وبطولة الإنتركونتننتال تسع مرات، ليكونوا من ضمن المشاركين رسمياً في نزال "أعظم رويال رامبل" الأول من نوعه الذي يضم 50 نجماً عالميا.

كما تم الإعلان عن مشاركة نجوم WWE أبولو كروز وشيلتون بنجامين وسين كارا وإلايس وتشاد جيبل وغولدست وتيتوس أونيل وموجو راولي ودولف زيغلر.