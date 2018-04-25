وفاة طالب سعودي وإصابة 9 في حادث مروري بعسير

لقي طالب سعودي حتفه وأصيب 9 آخرون بإصابات ما بين الحرجة والمتوسطة، من جراء حادث مروري، الأربعاء، وتراوحت أعمار المصابين ما بين 7 و16 عاما، ونقلوا إلى مستشفى الفرشة العام بمنطقة #عسير.

وأشار نائب المتحدث الرسمي بصحة عسير، سعيد بن مداوي الأحمري، إلى أن الحالات الصحية للمصابين كانت ما بين الخطيرة والمتوسطة، منها حالة إصابة بكسر عميق بالجمجمة تم إنعاشها واستقرارها، والعمل جار على تحويلها لمستشفى أبها للولادة والأطفال، و4 حالات إصابات وكسور مختلفة الخطورة، وتم إسعافها وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة لها وتنويمها، و4 حالات جرى فحصها وإسعافها ووضعها تحت الملاحظة، في حين سُجلت حالة وفاة واحدة بين المصابين.

وتابع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير بالنيابة، الدكتور يحيى بن محمد شويل، حالة ضحايا حادث طلاب مركز الفرشة، ووجه بتقديم كافة الخدمات الإسعافية والعلاجية اللازمة للمصابين.